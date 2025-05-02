В Башкирии задержали 17-летнего студента с наркотиками

В Нефтекамске правоохранительные органы задержали подростка, который занимался закладкой наркотиков. Об этом сообщили в МВД республики.

По предварительным данным, 17-летний парень из Янаульского района учился в колледже и искал подработку в интернете. Вскоре ему предложили стать наркокурьером. Он забрал «товар», расфасовал и распространил по закладкам. За это ему перечислили пять тысяч рублей.

Во второй раз его поймали на лестничной площадке жилого дома на Социалистической улице. У подростка нашли 22 пакетика с синтетическим наркотиком, общая масса которых составила более 10 граммов. Кроме того, в его телефоне обнаружили фотографии тайников, где изъяли ещё несколько пакетиков.

В настоящее время материалы дела переданы в Следственный комитет.