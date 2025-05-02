В Аургазинском районе появился ещё один памятник героям СВО

Еще один памятник героям специальной военной операции появился в Аургазинском районе. Его открыли в селе Турумбетово. Стелу посвятили трем участникам СВО, погибшим при выполнении боевых задач. Почтить память уроженцев района пришли родные, близкие бойцов и жители села.

Церемония открытия памятной доски начинается по традиции с государственных гимнов России и Башкортостана. Перерезая красную ленту, участники мероприятия открывают новую страницу истории села. Героев спецоперации будут помнить, а на этом месте отдавать им честь. Руководство республики уделяет особое внимание не только поддержке действующих солдат, но и сохранению памяти о тех, кто не вернулся с полей сражения.

Среди увековеченных участников спецоперации имена трех бойцов. Денис Исанбаев, уроженец села Турумбетово, участвовал в освобождении Крыма в 2014 году. В рамках частичной мобилизации выполнял воинский долг в зоне СВО, за отвагу удостоился ордена Суворова. Военнослужащий погиб в Авдеевке в прошлом году, как герой, до последнего оставаясь верным чести. Посмертно Денис награжден орденами Мужества и генерала Шаймуратова.

На доске памяти фото еще одного героя Ильмира Сайфутдинова. Добровольцем он ушел в зону СВО в 2023 году, героически погиб под Луганском. Его брат продолжает защищать интересы страны. Амир Ибраков – также уроженец Турумбетово, за отвагу был награжден посмертно орденом Мужества.