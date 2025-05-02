В Доме профсоюзов Башкирии отметили Первомай

В Праздник Весны и Труда в Доме профсоюзов республики состоялось традиционное торжественное мероприятие. В первомайской акции приняли участие более 200 профсоюзных активистов – представителей разных отраслей, профессий, поколений со всех районов и городов республики.

В преддверии 80-летия Великой Победы в выставочном комплексе «Профсоюз-АРТ» открыли три экспозиции. Среди них выставка «Про СВОих», состоящая из 40 фоторабот Леонида Юлдашева, сотрудника Национального музея, который уже год находится в зоне специальной военной операции. А «Герои нашей семьи» – это фотографии сотрудников Федерации профсоюзов республики и работников республиканских отраслевых профсоюзов вместе с их родными – участниками и детьми войны и тружениками тыла. Также представлено более 150 работ именитых и начинающих художников Башкортостана. Каждая картина посвящена героям – защитникам Отечества – и Великой Победе.