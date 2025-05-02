В Башкирии реализуется проект «Большая музыка в малые города»

Новые возможности для юных дарований и любителей классической музыки. В Башкортостане реализуется проект «Большая музыка в малые города», созданный фондом «Мост искусств». С 2022 года было проведено пять этапов проекта.
В Башкортостане реализацией проекта занимается Уфимский институт искусств имени Исмагилова. Студенты и преподаватели посетили восемь городов Башкортостана, где провели более 50 бесплатных концертов и десятки образовательных сессий для школьников и студентов профильных и общеобразовательных учебных заведений. Всего в проекте приняли участие более 10 тысяч слушателей.
Каждый этап завершается гала-концертом, на котором выступают отличившиеся на мастер-классах школьники. Накануне в концертном зале им. Федора Шаляпина приняли участие более 35 учеников музыкальных школ Белорецка, Белебея, Салавата и Ишимбая.