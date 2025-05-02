Известна победительница конкурса «Башкирская краса Москвы – 2025»

В столице страны состоялся гала-концерт конкурса красоты «Башкирская краса Москвы – 2025». За корону победительницы боролись девять кандидаток. В финале жюри оценивало не только внешность девушек, но и эрудицию и талант.
Многие конкурсантки представили вокальные и хореографические номера. Обязательный этап – проверка знаний о культуре и традициях башкирского народа, актерского мастерства, а также умения презентовать себя.
Гран-при конкурса завоевала Уралия Киньябулатова. Для нее был подготовлен национальный башкирский головной убор – кашмау ручной работы.