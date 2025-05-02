В Уфе пройдёт четвёртый матч серии «Салават Юлаев» – «Локомотив»

Завтра в Уфе состоится четвёртая встреча полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом». Накануне уфимцы уступили сопернику на домашнем льду со счётом 2:4.

У «Салавата» отличились Владислав Ефремов и Александр Хмелевский. В конце встречи Хмелевский поразил ворота соперника еще одной шайбой, но судьи её не засчитали. Таким образом, «Локомотив» вышел вперёд в серии – 1:2.