В Уфе прошёл фестиваль водного туризма «Весеннее ралли»

Летом путешественники где-то другие реки осваивают и возвращаются, как правило, только к осени, и для того, чтобы масштабнее провести, чтобы это знаково было, мы в два этапа в этом году.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы