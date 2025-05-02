В Уфе прошёл фестиваль водного туризма «Весеннее ралли»

Дали старт в новый сезон. В Уфе прошёл 42-й фестиваль водного туризма «Весеннее ралли». Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году на старт вышло большое число любителей водных активностей, а преодолевали дистанцию они в различных классах: катамараны, байдарки, сапы и не только.
Этот обратный отсчёт туристы-экстремалы ждали давно. Теперь сезон водных активностей официально открыт. В этот день порядка ста экипажей отправились преодолеть около 20 километров.
Поначалу погода благоволила участникам ралли. Только вот на середине дистанции начался дождь, но это никак не помешало спортсменам добраться до конца трассы. В этот раз любители водных активностей стартовали от набережной Уфы в микрорайоне Сипайлово и финишировали на Монументе Дружбы. Соревновались они в различных классах: байдарки-двойки, каяки, надувные катамараны и многое другое.
И здесь главное не победа, а участие, как признаются сами спортсмены. Водный туризм с каждым годом привлекает все больше людей. Эти старты тому доказательство.
Фестиваль «Весеннее ралли» проходит в два этапа. Вскоре у туристов стартует сезон сплавов по рекам нашей республики. А уже в сентябре спортсмены встретятся на втором этапе. Тогда они преодолеют дистанцию от бассейна «Юность» до биатлонного комплекса в Черниковке.
И, конечно, позитивный настрой играет не менее важную роль.