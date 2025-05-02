В Уфе прошёл фестиваль водного туризма «Весеннее ралли»

Дали старт в новый сезон. В Уфе прошёл 42-й фестиваль водного туризма «Весеннее ралли». Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году на старт вышло большое число любителей водных активностей, а преодолевали дистанцию они в различных классах: катамараны, байдарки, сапы и не только.

Этот обратный отсчёт туристы-экстремалы ждали давно. Теперь сезон водных активностей официально открыт. В этот день порядка ста экипажей отправились преодолеть около 20 километров.

Поначалу погода благоволила участникам ралли. Только вот на середине дистанции начался дождь, но это никак не помешало спортсменам добраться до конца трассы. В этот раз любители водных активностей стартовали от набережной Уфы в микрорайоне Сипайлово и финишировали на Монументе Дружбы. Соревновались они в различных классах: байдарки-двойки, каяки, надувные катамараны и многое другое.

Суда у нас все возможны, разные. В свободном классе вообще можно выступать на любом типе судов, на водном, только запрещены моторы, а остальное – хоть под парусом иди, хоть на лодке, хоть на байдарке – хоть на чём.

Николай Пестов, директор городского центра туризма, краеведения и экскурсии «Комета» г. Уфы

И здесь главное не победа, а участие, как признаются сами спортсмены. Водный туризм с каждым годом привлекает все больше людей. Эти старты тому доказательство.

Конечно, главное – участие, призовые места мы тоже занимали и первые, и вторые, и третьи в разных классах. Но основная цель – это участие, популяризация этого вида спорта.

Павел Овчинников, участник фестиваля по водному туризму «Весеннее ралли»
Фото №1 - В Уфе прошёл фестиваль водного туризма «Весеннее ралли»

Это как наш определенный такой тимбилдинг, каждый год мы стараемся участвовать теперь уже на разных судах. Мы участвовали в открытом классе на плотах восьмерках и сегодня попробуем себя на байдарках. В открытом классе мы заняли третье место командой.

Владимир Головастиков, участник фестиваля по водному туризму «Весеннее ралли»

Фестиваль «Весеннее ралли» проходит в два этапа. Вскоре у туристов стартует сезон сплавов по рекам нашей республики. А уже в сентябре спортсмены встретятся на втором этапе. Тогда они преодолеют дистанцию от бассейна «Юность» до биатлонного комплекса в Черниковке.

Летом путешественники где-то другие реки осваивают и возвращаются, как правило, только к осени, и для того, чтобы масштабнее провести, чтобы это знаково было, мы в два этапа в этом году.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы

И, конечно, позитивный настрой играет не менее важную роль.

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