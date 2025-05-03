В Уфе пожар в многоквартирном доме унес жизнь женщины

Сегодня утром, 3 мая, в Дёмском районе Уфы произошло возгорание на кухне и в одной из комнат на первом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и вытащили из горящей квартиры 44-летнюю женщину. К сожалению, медики констатировали её смерть.

В ходе тушения огня сотрудники МЧС спасли пятерых человек, среди которых был ребёнок. Ещё пятеро жильцов эвакуировались самостоятельно.

В настоящее время выясняются все детали произошедшего.