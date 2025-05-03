В Уфе пожар в многоквартирном доме унес жизнь женщины

Сегодня утром, 3 мая, в Дёмском районе Уфы произошло возгорание на кухне и в одной из комнат на первом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и вытащили из горящей квартиры 44-летнюю женщину. К сожалению, медики констатировали её смерть.
В ходе тушения огня сотрудники МЧС спасли пятерых человек, среди которых был ребёнок. Ещё пятеро жильцов эвакуировались самостоятельно.
В настоящее время выясняются все детали произошедшего.
Фото: МЧС по РБ.