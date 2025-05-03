В Уфе поймали 16-летнего подростка на мопеде без прав

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержали 16-летнего школьника, который управлял мопедом без водительских прав. Об этом сообщили в столичном ГАИ.

Во время патрулирования на улице Советов в микрорайоне Шакша инспекторы остановили мопед «Комета». В присутствии законного представителя на подростка составили административный протокол. Его отстранили от управления, а мопед отправили на спецстоянку.

Кроме того, к ответственности привлекут родителей подростка. Материалы дела переданы в отдел по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция Уфы напоминает, что за управление транспортом без водительского удостоверения предусмотрен штраф до 15 000 рублей, а за передачу руля человеку без водительского удостоверения – до 30 000 рублей.