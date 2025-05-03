В Башкирии спасли туристов во время сплавов по рекам

В Башкирии накануне вечером произошло два инцидента с туристами на воде. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

В Зилаирском районе на реке Сакмара перевернулся каяк, когда группа пыталась преодолеть порог «Яман-Таш». Два человека оказались в воде, но спасатели оперативно вытащили их на берег с помощью специального оборудования.

К счастью, благодаря слаженным действиям спасателей удалось избежать трагедии.

В другом случае спасли пятерых туристов, которые справлялись на трех байдарках по реке Малый Инзер. Сборная туристическая группа из Москвы и Санкт-Петербурга стартовала из деревни Бердагулово Белорецкого района. На Айгирских порогах они не справились с сильным течением и перевернулись, оказавшись в ледяной воде.

Спасатели, дежурившие на пороге, с помощью катамарана извлекли туристов из воды и доставили их на берег. К счастью, никто не пострадал.