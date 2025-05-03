В Уфе сотрудники ГАИ пресекли более 300 нарушений ПДД

В Уфе за минувшие сутки инспекторы задержали 6 нетрезвых водителей. Из них двое отказались проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Всего зафиксировано 327 нарушений ПДД, среди которых 42 случая неправильного использования ремней безопасности, 10 — невыполнения требований уступить дорогу пешеходам и 16 нарушений, связанных с перевозкой детей. Также 29 пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение ПДД.