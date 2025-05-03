В Башкирии благодаря бдительному гражданину задержали пьяного водителя

В селе Иглино чат-бот помог задержать пьяного водителя. Об этом в своих соцсетях рассказал главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.
Бдительный гражданин сообщил о том, что мужчина сел за руль «ВАЗ-2113» в нетрезвом состоянии. После сообщения, инспекторы ДПС нашли автомобиль и задержали водителя. Освидетельствование показало 1,301 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В результате, на мужчину составили административный протокол.
Всего в рамках операции «Безопасная дорога» за сутки было пресечено более 1300 нарушений ПДД, задержаны и отстранены от управления транспортом 62 нетрезвых водителя. Из них 4 сели за руль в состоянии опьянения повторно, им грозит уголовная ответственность.
Фото: Владимир Севастьянов, ТГ.