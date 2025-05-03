В Башкирии благодаря бдительному гражданину задержали пьяного водителя

Всего в рамках операции «Безопасная дорога» за сутки было пресечено более 1300 нарушений ПДД, задержаны и отстранены от управления транспортом 62 нетрезвых водителя. Из них 4 сели за руль в состоянии опьянения повторно, им грозит уголовная ответственность.