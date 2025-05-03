Жителей Башкирии предупредили об усилении ветра до 17 м/с

Завтра, 4 мая, местами по региону ожидается усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС.
Согласно данным Башгидромета, 4 мая прогнозируется небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с, в течение дня порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6°С, а днем — от +13 до +18°С.
На дорогах ночью и утром местами возможен туман видимостью 500 -1000 м.
В Уфе осадков не предвидится. Ветер западный и юго-западный, днем с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +3, +5°С, днем — +16, +18°С.