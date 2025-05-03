В Башкирии зафиксировали 25 ДТП с участием диких животных

С начала года в Башкирии зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Из них 8 столкновений с лосями, 17 — с сибирскими косулями, и 2 — с кабанами. Такие данные озвучили в пресс-службе Минэкологии республики.

В мае на дорогах будет больше диких животных. Молодые звери начинают самостоятельно исследовать новые территории и часто пересекают дороги. Лоси перемещаются из леса в лес в сумерках — поздним вечером и ранним утром. Косули активны днем и появляются вдоль полей и лугов. пресс-служба Минэкологии РБ

В ведомстве напомнили водителям, что покидать место аварии запрещено. Автовладелец обязан возместить вред, причиненный им, даже если не виноват в ДТП. Полис ОСАГО позволит возместить причиненный животному миру вред страховой компанией. В тех же случаях, когда гражданская ответственность водителя не застрахована, такой ущерб обязан возместить владелец транспортного средства.