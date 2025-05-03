В Башкирии зафиксировали 25 ДТП с участием диких животных

С начала года в Башкирии зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Из них 8 столкновений с лосями, 17 — с сибирскими косулями, и 2 — с кабанами. Такие данные озвучили в пресс-службе Минэкологии республики.
В ведомстве напомнили водителям, что покидать место аварии запрещено. Автовладелец обязан возместить вред, причиненный им, даже если не виноват в ДТП. Полис ОСАГО позволит возместить причиненный животному миру вред страховой компанией. В тех же случаях, когда гражданская ответственность водителя не застрахована, такой ущерб обязан возместить владелец транспортного средства.
В министерстве попросили водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно в вечернее и ночное время суток. Дикие животные ведут себя непредсказуемо. Поэтому водителям необходимо строго соблюдать безопасный скоростной режим, чтобы была возможность снизить скорость и вовремя остановиться. Особо внимательными нужно быть в местах установки дорожного знака «Дикие животные», проезжая такие участки с минимальной скоростью.