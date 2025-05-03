В Башкирии мотоциклист устроил гонки с полицией

В Нефтекамске мотоциклист пытался скрыться от инспекторов ДПС на скорости более 200 км/ч. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел около трех часов ночи на пересечении улиц Строителей и Победы. Сотрудники дорожной полиции заметили мотоцикл «Yamaha», который нарушал правила дорожного движения. Несмотря на призывы остановиться, мотоциклист продолжил движение на высокой скорости. Его удалось задержать в Крым-Сараево.

Выяснилось, что 31-летний мотогонщик из Краснокамского района ранее уже был лишен прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался проходить медицинское освидетельствование. Теперь ему грозит уголовная ответственность.