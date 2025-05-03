Глава Башкирии рассказал о 99-летнем фронтовике

Глава Башкортостана в своих соцсетях рассказал о ветеране Великой Отечественной войны Ахматдине Халитове из Зианчуринского района. Фронтовику – 99 лет. Еще подростком трудился в колхозе. В армию ушел добровольцем в возрасте 17 лет.

Ахматдин Халитов служил связистом и сражался с немецко-фашистскими захватчиками в составе первого Украинского фронта. Участвовал в Корсунь-Шевченковской операции. В ходе освобождения Польши получил тяжелое ранение. Победу встретил на Эльбе, в Германии.