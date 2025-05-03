В Башкирии прошёл День поминовения и почитания

В Башкортостане сегодня проходит День поминовения и почитания. Жители республики посетили могилы своих близких, привели их в порядок после зимы. В некоторых районах на уборку выходили и вовсе всем селом.

В Каразириково Чекмагушевского района уже много лет есть традиция. Раз в год после зимы общими силами местные приводят кладбище в порядок. К сожалению, есть могилы, которые уже давно никто не посещает. И каждый такой забытый кусочек земли они бережно очищают.