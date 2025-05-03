В Башкирии комбинат хлебопродуктов увеличил производство благодаря модернизации

185 тонн муки в сутки. Модернизация позволила не только увеличить объем выпускаемой продукции, но и улучшить её качество. За последние пять лет Давлекановский комбинат хлебопродуктов инвестировал в производства более 120 миллионов рублей.

Производственно-техническая лаборатория предприятия Давлекановского комбината хлебопродуктов. Здесь производится контроль качества входного сырья. Зерно проверяют на клейковину, влажность и содержание протеина. Для этих целей в прошлом году купили современный анализатор – инфраскан.

А это уже одна из мельниц предприятия, где выпускают пшеничную муку. Несмотря на достаточно компактные габариты, современное оборудование позволяет перерабатывать 65 тонн сырья в сутки. Одно из последних приобретений здесь – автоматическая линия увлажнения зерна.

Есть у комбината своя пекарня производительностью около 7 тысяч тонн хлебобулочных изделий в сутки. И здесь не обходится без модернизации. Пару месяцев назад смонтировали систему безтарного хранения муки. Теперь её не носят в мешках – сырье загружается в емкости и автоматизированно распределяется по цехам.