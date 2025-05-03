ФК «Уфа» готовится к домашнему матчу против «Нефтехимика»

Футбольный клуб «Уфа» в воскресенье проведёт домашний матч против «Нефтехимика». В прошлые выходные команда одержала вторую подряд победу на «Нефтянике». Всего башкирскому коллективу осталось провести четыре игры в чемпионате. В случае положительного результата в них уфимцы обеспечат себе участие в Первой лиге и в следующем сезоне.

Дома и стены помогают. Эту поговорку точно знают игроки футбольного клуба «Уфа». Благодаря голу Миграна Агеяна в прошедшие выходные на «Нефтянике» был повержен «Шинник». Теперь команда готовится одержать третью домашнюю победу подряд.

Наши трибуны нас гонят, но мы и в гостях стараемся играть на все сто. Настрой отличный, у нас всегда боевой настрой вне зависимости от результата. Шамиль Исаев, полузащитник футбольного клуба «Уфа»

Конечно, после победы легче морально подходить к матчам. Тем более домашний матч. Настроены только на победу. Валерий Бочеров, полузащитник футбольного клуба «Уфа»

Тренировочный процесс в самом разгаре. Сначала разминка в спортзале, затем отработка навыков на поле. На одной из тренировок напутствие футболистам дал глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.

Орджоникидзевский район очень богат, конечно, спортивными состязаниями. Это и стадион «Строитель», и, конечно же, «Биатлон» наш. Ну и самый знаменитый наш клуб – футбольный клуб «Уфа». Мы надеемся, что наша команда все сделает для того, чтобы пройти дальше и выиграть матч. Рустем Хамитов, глава администрации Орджоникидзевского района г. Уфы

Помочь партнерам не смогут некоторые игроки основного состава. Среди них капитан команды Александр Теняев. В матче против «Родины» он получил повреждение задней поверхности бедра и теперь восстанавливается.

Произошло на ровном месте, не знаю, может, сказался накопительный эффект. Чуть подустал, накопилась усталость, и вот, рванула мышца. Да, самочувствие прекрасное, проходим реабилитацию. Мыслим позитивно, и, надеюсь, скоро вернусь на поле. Александр Теняев, защитник футбольного клуба «Уфа»