ФК «Уфа» готовится к домашнему матчу против «Нефтехимика»

Футбольный клуб «Уфа» в воскресенье проведёт домашний матч против «Нефтехимика». В прошлые выходные команда одержала вторую подряд победу на «Нефтянике». Всего башкирскому коллективу осталось провести четыре игры в чемпионате. В случае положительного результата в них уфимцы обеспечат себе участие в Первой лиге и в следующем сезоне.
Дома и стены помогают. Эту поговорку точно знают игроки футбольного клуба «Уфа». Благодаря голу Миграна Агеяна в прошедшие выходные на «Нефтянике» был повержен «Шинник». Теперь команда готовится одержать третью домашнюю победу подряд.
Тренировочный процесс в самом разгаре. Сначала разминка в спортзале, затем отработка навыков на поле. На одной из тренировок напутствие футболистам дал глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.
Помочь партнерам не смогут некоторые игроки основного состава. Среди них капитан команды Александр Теняев. В матче против «Родины» он получил повреждение задней поверхности бедра и теперь восстанавливается.
Соперником станет клуб «Нефтехимик» из города Нижнекамска. В турнирной таблице команды разделяют лишь пять очков. Всего «Уфе» осталось провести четыре игры в чемпионате, две из них – на домашнем стадионе. Победы в следующих турах обеспечат башкирскому клубу участие в Первой лиге и в следующем сезоне.