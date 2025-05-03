Жители Баймакского района к 80-летию Победы организовали велопробег до Уфы

Жители Баймакского района в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организовали велопробег до Уфы. Точкой старта стало село Темясово. В составе команды те, кто в 2015-м проводил лыжный пробег до Уфы.

Спортсмены и активисты тем самым хотят внести свой вклад в празднование и почтить память защитников Родины, которые сражались против немецко-фашистских захватчиков. Поддержать участников события приехали из разных уголков муниципалитета, в том числе дети.