В Башкирии медведь вновь напал на человека

В Абзелиловском районе недалеко от деревни Шарипово, расположенной в горно-лесной местности на границе с Белорецким районом, медведь напал на человека.
Как сообщили в Минэкологии республики, инцидент произошел на территории охотничьих угодий, принадлежащих ассоциации охотников и рыболовов.
Государственный инспектор Ильнур Султанов оперативно выехал на место происшествия для расследования обстоятельств произошедшего. Пострадавшего направили в больницу.
В ведомстве напомнили, что встречи с дикими животными могут обернуться трагедией из-за незнания правил поведения. Большинство нападений животных провоцируют сами люди.
Рекомендуется избегать густых зарослей и упавших деревьев, чтобы сохранять видимость и заранее замечать дикое животное. Если вы увидели медведя или медвежонка, не подходите к ним, не фотографируйте и не кормите, так как рядом может оказаться медведица.
При встрече с медведем не следует убегать, поскольку это может спровоцировать его инстинкт преследования. Лучше отходить от зверя, не поворачиваясь к нему спиной.
Если вы стали свидетелем появления хищников в населенных пунктах, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного Министерства экологии РБ +7(347) 218-04-30, а также по телефону прямой линии полиции 112.