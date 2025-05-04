В Башкирии за сутки задержали 69 нетрезвых водителей

В Башкирии продолжается профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.
За минувшие сутки инспекторы пресекли более 1200 нарушений ПДД, а также задержали и отстранили от управления транспортными средствами 69 нетрезвых водителей. Двое из них уже лишались прав на вождение.
В рамках профилактической акции «Мотоцикл» было составлено более 50 протоколов. У многих двухколесный транспорт отправлен на штрафстоянку.
В Уфе в рамках данных мероприятий сотрудники ГАИ проверили более 200 автомобилей. 9 водителей находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В итоге составлено 55 административных материалов за различные нарушения правил дорожного движения.