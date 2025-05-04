В Уфе зафиксирован перелив дороги в СНТ

В Башкирии за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 сообщений о подтоплении не поступало. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
В Уфе зафиксирован случай перелива дороги в СНТ. Ситуация находится под контролем спасателей.
Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:
— на реке Киги в деревне Кондаковка Кигинского района, динамика уровня воды за сутки +21 см, текущий уровень 195 см,выход реки на пойму 340 см;
— на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +22 см, текущий уровень 222 см,выход реки на пойму 330 см;
— на реке Лемезы в селе Нижние Лемезы Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +27 см, текущий уровень 157 см,выход реки на пойму 260 см.
Наблюдается также снижение уровня воды за сутки:
— на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, за сутки -15 см, текущий уровень 492 см, выход реки на пойму 739 см.
Нугушское водохранилище наполнено, в то время как Юмагузинское и Павловское водохранилища работают в транзитном режиме.
За прошедшие сутки лесных и ландшафтных пожаров не произошло.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.