Жители Башкирии готовятся к акции «Бессмертный полк»

Меньше недели остается до одного из главных праздников страны – Дня Победы. Юбилейная дата в этом году будет отмечаться с особым размахом. В Башкортостане, например, вовсю идет подготовка к акции «Бессмертный полк», которая может побить рекорд по числу участников. Тысячи жителей республики пройдут с портретами своих героев. О разных форматах участия – в нашем сюжете.

В городе Туймазы шествие «Бессмертного полка» пройдет почти через половину города. Колонну начнут формировать от перекрестка рядом с улицей 70 лет Октября, после чего она преодолеет путь почти в 2 километра по проспекту Ленина. В этом году власти ожидают рекордное число участников.

Такой интерес к акции понятен. «Бессмертный полк» в очном формате в Башкортостане проводят после трехлетнего перерыва. В последний раз он был в 22-м. Тогда участие в шествии приняли порядка 480 тысяч человек. В 2025 только в Уфе на улицы с портретами ветеранов планируют выйти порядка 200 тысяч жителей. Колонна начнет формироваться на проспекте Октября от улиц Галле до 50 лет СССР. Маршрут составит 6 километров.

Елизавета Бажанова принимает участие в «Бессмертном полку» ещё со школьной скамьи, а теперь сама организовывает шествия. Организаторы дают и ряд технических рекомендаций для участия в акции. Классический вариант – подготовить штендер с фотографией ветерана.

По-прежнему сохраняются и онлайн-форматы. До 6 мая можно оставить заявку на сайте «Бессмертного полка». В этом году не останутся в стороне и люди с ограниченными возможностями здоровья.

С 1 мая по всей стране стартовала акция «Окна Победы». Каждый витраж стал символом уважения и тепла, напоминая о Великой Победе. К празднованию присоединятся и самые маленькие жители. Воспитанники детских садов пройдут с портретами своих ветеранов вокруг учреждения.

«Бессмертный полк» – это дань уважения всем, кто принимал участие в Великой Отечественной: солдатам, труженикам тыла, блокадникам и узникам концлагерей.