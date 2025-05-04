Пример мужества и стойкости: истории детей войны из Башкирии

Даже в свои 94 она не может сидеть без работы. Расиха Сафина и цветы в доме польет, и в огороде поработает. И это неудивительно. К труду ветеран приучена с малых лет. На годы войны пришелся самый сложный период детства. Когда началась Великая Отечественная, ей было всего 10. На фронт из ее семьи ушли четыре человека. Они жили в Чишминском районе, недалеко от поселка Алкино. И Расиха Сафина помнит до сих пор и немецких военнопленных, для которых там организовали трудовой лагерь, и наших раненых солдат, которые лечились в местном госпитале.