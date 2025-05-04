Пример мужества и стойкости: истории детей войны из Башкирии

В Башкортостане дети войны получат единовременную праздничную выплату к 80-летию Великой Победы. Указ подписал глава региона Радий Хабиров. В Башкортостане их более 100 тысяч человек. Горнило войны им пришлось проходить детьми, наравне со взрослыми работая в тылу. Их вклад в общую победу неоценим. Истории наших героинь – это пример мужества и стойкости. До сих пор они остаются в строю, показывая, что возраст – лишь цифра в паспорте.
Даже в свои 94 она не может сидеть без работы. Расиха Сафина и цветы в доме польет, и в огороде поработает. И это неудивительно. К труду ветеран приучена с малых лет. На годы войны пришелся самый сложный период детства. Когда началась Великая Отечественная, ей было всего 10. На фронт из ее семьи ушли четыре человека. Они жили в Чишминском районе, недалеко от поселка Алкино. И Расиха Сафина помнит до сих пор и немецких военнопленных, для которых там организовали трудовой лагерь, и наших раненых солдат, которые лечились в местном госпитале.
Все это время с фронта приходили весточки от родных. Последние письма отправляли уже практически из самого Берлина. День, когда сообщили о победе советских солдат, не забыт и сегодня. Домой с войны вернулись не все. Младший брат отца числится пропавшим без вести. Последующие годы Расиха Сафина проработала учителем. Однако в семье практически все были военными: супруг, дети и внуки, один из которых – участник спецоперации. Дисциплину и волевой характер труженица тыла сохраняет по сей день.
Эту песню Адиба Латыпова запомнила навсегда. Научили ее петь Ленинградские друзья, с которыми она много лет переписывалась уже после войны. Ей было 11, когда пришлось проходить, казалось бы, непосильные для детей тяготы тех страшных дней. Они жили в Илишевском районе. На фронт ушли трое братьев, а сама юная Адиба стала трудится в тылу, работая в колхозе на уборке полей.
Вязаные вещи, носки и платки всей деревней посылали на фронт. А когда война закончилась, Адиба Латыпова вышла замуж, стала заведующей детским садом, а затем управляла магазином, где и проработала до самой пенсии. Свои 95 юбилярша встречает в кругу семьи. Она у нее большая: пятеро детей, шестеро внуков и восемь правнуков.
В семьях обеих женщин свято чтят память о героях Великой Отечественной войны и передают истории из поколения в поколение. Дети будут помнить и брать пример со славных предков, которые мужественно прошли невзгоды и не очерствели сердцем.