В Агидели жители открывают свой бизнес благодаря господдержке

Большие возможности для малого и среднего бизнеса. В самом молодом городе республики – Агидели – с каждым годом растёт количество предпринимателей. Благодаря субсидиям и господдержке местные жители открывают собственное дело, создавая рабочие места для земляков.
Для Рузиля Миниахметова пекарня у дома стала любимым магазином. Выпечка всегда вкусная и свежая, да и пенсионерам скидка, говорит мужчина.
Новая сеть пекарен появилась в городе Агидель три года назад. Предприниматель Ирек Тимерьянов обратился в администрацию за поддержкой, подготовил документы, прошёл конкурсный отбор и смог получить субсидию на покупку необходимого оборудования.
С виду шиномонтажка, но предприятие занимается совершенно другим. Здесь собирают старые покрышки со всей республики и перерабатывают во вторсырье. Параллельно отрабатывают и экологическую повестку, утилизируя старую резину, которая на полигонах разлагалась бы не менее ста лет.
Это лишь одно из направлений деятельности предприятия, на котором трудоустроено 200 человек. У компании есть лицензия на ремонт и производство деталей для двигателей автобусов. А легковые автомобили жители могут починить в новом современном сервисе в центре города. Среди сотрудников немало тех, кто раньше работал на севере вахтовым методом.
Открыла своё дело и дала рабочие места жителям города предприниматель Альбина Салимова. Несмотря на казалось бы не женское дело, справилась во всеми трудностями и уже планирует расширять свой бизнес.
Благодаря поддержке и участию местного бизнес-шерифа, только в прошлом году в Агидели зарегистрировалась 91 новая компания. Предприниматели арендовали более 50 тысяч квадратных метров ранее пустующих государственных помещений. Причём среди резидентов не только жители города и Башкортостана, но и соседних регионов, которых привлекает местный инвестиционный климат.