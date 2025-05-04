В Агидели жители открывают свой бизнес благодаря господдержке

Большие возможности для малого и среднего бизнеса. В самом молодом городе республики – Агидели – с каждым годом растёт количество предпринимателей. Благодаря субсидиям и господдержке местные жители открывают собственное дело, создавая рабочие места для земляков.

Для Рузиля Миниахметова пекарня у дома стала любимым магазином. Выпечка всегда вкусная и свежая, да и пенсионерам скидка, говорит мужчина.

Часто сюда заходим, всё нравится, продавцы милые. Рузиль Миниахметов, житель г. Агидель

Новая сеть пекарен появилась в городе Агидель три года назад. Предприниматель Ирек Тимерьянов обратился в администрацию за поддержкой, подготовил документы, прошёл конкурсный отбор и смог получить субсидию на покупку необходимого оборудования.

Как раз это для нас была очень важная помощь. Мы уже отрыли третью точку. Ирек Тимерьянов, директор сети пекарен

С виду шиномонтажка, но предприятие занимается совершенно другим. Здесь собирают старые покрышки со всей республики и перерабатывают во вторсырье. Параллельно отрабатывают и экологическую повестку, утилизируя старую резину, которая на полигонах разлагалась бы не менее ста лет.

Из резиновой крошки потом делают покрытия для детских площадок, спортивные площадки. Из нее делают модификаторы и регенераты, которые добавляют в асфальтобетонную смесь. Азат Валиуллин, генеральный директор предприятия

Это лишь одно из направлений деятельности предприятия, на котором трудоустроено 200 человек. У компании есть лицензия на ремонт и производство деталей для двигателей автобусов. А легковые автомобили жители могут починить в новом современном сервисе в центре города. Среди сотрудников немало тех, кто раньше работал на севере вахтовым методом.

Кто хочет работать, можно и дома зарабатывать. Я нашёл, что хотел. Дома удобно, и семья рядом. Вадим Агадуллин, автослесарь

Открыла своё дело и дала рабочие места жителям города предприниматель Альбина Салимова. Несмотря на казалось бы не женское дело, справилась во всеми трудностями и уже планирует расширять свой бизнес.

Это моя стихия, моё призвание. Очень люблю свой город. Субсидию планирую получить в этом году, администрация всегда помогает, сама торопит даже. Альбина Салимова, директор автосервиса

Благодаря поддержке и участию местного бизнес-шерифа, только в прошлом году в Агидели зарегистрировалась 91 новая компания. Предприниматели арендовали более 50 тысяч квадратных метров ранее пустующих государственных помещений. Причём среди резидентов не только жители города и Башкортостана, но и соседних регионов, которых привлекает местный инвестиционный климат.