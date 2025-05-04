К бойцам полка «Башкортостан» прибыл культурно-гуманитарный десант

Дюртюлинский район Республики Башкортостан доставил в зону специальной военной операции очередную адресную помощь для бойцов медицинской роты имени Ахмета Давлетова и других подразделений 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Перед выздоравливающими военнослужащими выступили артисты республики.

Сумерки, активность БПЛА противника спала, значит, пора разгружаться. Гуманитарная помощь для медицинской роты имени Ахмета Давлетова собрана жителями Дюртюлинского района. Всё адресно, по заказам военнослужащих.

Многие в зале впервые видят и слышат звучание национального музыкального инструмента курая. Мелодии родного Башкортостана в зону специальной военной операции привез мультиинструменталист, народный артист Республики Башкортостан Миндигафур Зайнетдинов. Перед выступлением небольшой ликбез. Знакомство с башкирскими национальными музыкальными инструментами продолжилось игрой на кубызе. Науке известно, что звучание этого инструмента имеет лечебный эффект.

Культурный вечер в медицинской роте имени Ахмета Давлетова совпал с именинами бойца с позывным «Асян». Дюртюлинцы поздравили своего прославленного земляка и подарили жеребца башкирской породы. Уздечку вручили хозяину. Конь будет ждать его возвращения.

Кульминацией концерта стало выступление главы Дюртюлинского района Рифа Юсупова совместно с бойцом с позывным «Асян». Вместе они спели известную песню из репертуара артиста.