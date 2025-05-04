В Уфе восстанавливают усадьбу Бухартовских и дом Тихониных

В Уфе ведется кропотливая работа по восстановлению памятников архитектуры, переживших пожары и годы запустения. Речь идет об усадьбе Бухартовских и доме Тихониных. Оба здания находятся под государственной охраной, поэтому придать им первозданный вид – главная задача реставраторов. Пять лет назад огонь практически уничтожил дом Бухартовских, работа над которым идет уже второй год.

Кадры пятилетней давности. Именно столько прошло с момента пожара памятника архитектуры –дома Бухартовских в Уфе. История тянется еще с начала 20-го века. Глава усадьбы – полицмейстер Генрих Бухартовский стоял у истоков основания парка Якутова, оперного театра и Уфимской дактилоскопической службы. Спустя много лет дом стал жилым, позднее из-за ветхого состояния его расселили, затем он полюбился бездомным, которые, возможно, и устроили в нём пожар.

Восстанавливать было нечего, к сожалению, сохранившихся бревен буквально единицы остались, основное все было повреждено и годами, временем, и пожаром. Здание мы приобрели уже после пожара, поэтому были вынуждены полностью разобрать здание и восстанавливать заново – начиная с фундамента. Фундамент также был просевший. Все проекты согласованы, пройдены все необходимые экспертизы, такие как историческая экспертиза, государственная экспертиза. Положительное заключение там и здесь у нас есть. Аделина Багаева, руководитель проекта реконструкции усадьбы Бухартовских

Усадьба представляет собой ансамбль – главное здание и флигель. Конструктив полностью готов, сейчас устраивают кровлю. Обсадные коробки, наличники, резные карнизы смонтируют после отделки стен. Сложность в том, что изначально бревенчатый дом был оштукатурен для создания имитации кирпича. А так как объект находится под охраной государства, такую же работу предстоит проделать и строителям.

Население очень переживало, что после знаменитого пожара в 2020 году здание просто снесут и снимут с госохраны, а на его месте воздвигнут обычный МКД или офисное безликое здание, тем не менее власти сохранили вместе с общественностью статус памятника. Ну и после торгов второй год у нас идет процесс реставрации, и вместе с вами, мы надеемся, уже увидим мини-музей в отреставрированной усадьбе. Эльза Маулимшина, председатель Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

Его планируют разместить на первом этаже основного дома. Во время земляных работ строители нашли на территории предметы начала 20 века, например, кованые гвозди, отлитые вручную кирпичи, верблюжью шерсть, и, что интересно, на первом этаже дома располагалась аптека, которая действовала вплоть до советского времени. Отсюда и стеклянные пузырьки.

Вычищены полностью и подвалы. Бутовые камни остались неизменны, сделали инъектирование, полностью залили монолитный пояс. Еще одно сооружение – дом Тихониных – воссоздали буквально по кирпичам с нуля. Построен он был в начале 20 века, при советской власти стал многоквартирным муниципальным. В 2010 году расселили из-за аварийного состояния и планируемой застройки квартала.

Здание было выявлено в 1992 году, застройщик изначально проектировал весь этот комплекс «Старый центр» уже с учетом того, что дома, скорее всего, не будет. Потому что буквально в трех метрах от стен памятника забивали сваи, и, естественно, старинный памятник просто не выдержал, он сложился. Эльза Маулимшина, председатель Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

Под предмет охраны попадает как фасад здания, так и лепнина – все то, что сохранилось в первозданном виде. «Фламандская кладка» делает дом поистине уникальным. Большая часть работ уже завершена – через две недели реставраторы приступят к воссозданию потолка.