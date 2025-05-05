«Между нами»: развитие культуры, спорта и креативных индустрий в Башкирии

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.

Минувшая неделя запомнится каждому своим. Кому-то концертом в Уфе оркестров Мариинского и Большого театров в рамках XXIV Московского пасхального фестиваля. Маэстро Гергиев на сцене Башкирского оперного – это действительно большое культурное событие. Для очень многих главным событием недели стал уход из жизни всенародного артиста Фидана Гафарова. Это тоже культурное событие, но с чувством глубокой скорби. Фидан Сафич – часть культурного кода башкортостанцев, и это невосполнимая потеря.

За последние 10 дней мы стали очевидцами сразу нескольких крутых спортивных событий в Башкирии. «Салават Юлаев» на характере пробился в полуфинал Кубка Гагарина, пройдя мощный московский «Спартак», и теперь бьется с ярославским «Локомотивом» за выход в финал.