В Башкирии ведутся поиски утонувшего туриста

В Белорецком районе спасатели ведут поиски 69-летнего туриста, который пострадал во время сплава. Подробности рассказали в Госкомитете по ЧС.

Туристическая группа из 12 человек из Свердловской области сплавлялась на 3 катамаранах по реке Малый Инзер. После прохождения «Айгирских порогов» один из них упал с катамарана. Мужчину унесло течением. Турист был в каске и спасательном жилете. Участники группы попытались помочь товарищу, но потерпели неудачу.