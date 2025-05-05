В Башкирии ведутся поиски утонувшего туриста

В Белорецком районе спасатели ведут поиски 69-летнего туриста, который пострадал во время сплава. Подробности рассказали в Госкомитете по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии ведутся поиски утонувшего туриста

Туристическая группа из 12 человек из Свердловской области сплавлялась на 3 катамаранах по реке Малый Инзер. После прохождения «Айгирских порогов» один из них упал с катамарана. Мужчину унесло течением. Турист был в каске и спасательном жилете. Участники группы попытались помочь товарищу, но потерпели неудачу.

Сейчас поисками пропавшего занимаются специалисты.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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