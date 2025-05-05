Жителей Башкирии предупреждают о пике сезонной аллергии

Этой весной больше всего проблем доставит береза, а также другие цветущие в начале мая деревья и кустарники. Вопреки общепринятому мнению реальную опасность для аллергиков представляют не пышноцветущие растения, опыляемые насекомыми (яблоня, сирень), а растения, опыляемые ветром. По оценке эксперта, они продуцируют огромное количество пыльцы и цветут до распускания листьев. Их пыльца способна перемещаться на десятки, сотни и даже тысячи километров, поэтому аллергики могут даже не догадываться об истинных причинах своих бед.