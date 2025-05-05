В Башкирии с начала года более 120 тыс. человек проверили репродуктивное здоровье

В республике за четыре месяца года свое репродуктивное здоровье проверили более 120 тысяч человек. К примеру, только в уфимской клинической больнице №18 обследовались 4 тысячи мужчин и женщин. Проверку фертильности включили в программу бесплатной диспансеризации в прошлом году. И она уже пользуется большим спросом у населения.
На первом этапе мужчины и женщины проходят анкетирование для выявления факторов риска репродуктивного здоровья, консультируются с врачами. Акушер-гинекологи и урологи выявляют проблемы и признаки заболеваний, которые могут повлиять на беременность и возможность иметь детей. Также для женщин до 29 лет предусмотрены обязательные анализы на отсутствие инфекций, передающихся половым путем. При выявлении отклонений репродуктивного здоровья пациенты направляются на второй этап.
Особенно важно обследоваться парам, планирующим детей, говорят врачи 18-й больницы. Ведь здоровье будущего малыша зависит как от мамы, так и от папы. Непланирующим беременность диспансеризация поможет подобрать надежные методы контрацепции или же своевременно выявить заболевания.