В Башкирии с начала года более 120 тыс. человек проверили репродуктивное здоровье

В республике за четыре месяца года свое репродуктивное здоровье проверили более 120 тысяч человек. К примеру, только в уфимской клинической больнице №18 обследовались 4 тысячи мужчин и женщин. Проверку фертильности включили в программу бесплатной диспансеризации в прошлом году. И она уже пользуется большим спросом у населения.

На первом этапе мужчины и женщины проходят анкетирование для выявления факторов риска репродуктивного здоровья, консультируются с врачами. Акушер-гинекологи и урологи выявляют проблемы и признаки заболеваний, которые могут повлиять на беременность и возможность иметь детей. Также для женщин до 29 лет предусмотрены обязательные анализы на отсутствие инфекций, передающихся половым путем. При выявлении отклонений репродуктивного здоровья пациенты направляются на второй этап.