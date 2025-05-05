В Башкирии с 3-метровой скалы сорвался маленький ребёнок

В Давлекановском районе с 3-метровой скалы сорвался 8-летний ребёнок. Его экстренно госпитализировали в хирургическое отделение. Сейчас пострадавший находится на амбулаторном лечении.

Также помощь врачей потребовалась 14-летнему подростку, который был за рулём мотобайка, не справился с управлением, врезался в автомобиль и ударился животом об руль. Мальчик находился в отделении детской хирургии.