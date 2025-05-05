Глава Башкирии вручил госнаграды отличившимся в труде

Сегодня в Уфе вручили государственные награды и почетные звания жителям региона, внесшим большой вклад в развитие республики и отличившимся в труде. Врачи, аграрии, экономисты, промышленники, муниципальные служащие, артисты и журналисты – всего почти 70 человек были отмечены высокими наградами, которые вручил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Мелодия «Урал» наполнила колонный зал. Участник группы Ay Yola Ринат Рамазанов исполнил композицию во время церемонии награждения, отметив, что песни из Башкортостана теперь популярны по всему миру. Члены музыкального коллектива были удостоены званий заслуженных и народных артистов республики. Завтра группа презентует свой клип.

Сегодня в одном зале собрались те, кто своим трудом способствуют развитию и процветанию России и Башкортостана, созидает и ведет за собой. Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что страна готовится отметить свой главный праздник – День Победы.

Эти даты объединяют нас славными традициями, чувством гордости за ратные и трудовые подвиги наших ветеранов и всех, кто сейчас добросовестно трудится на благо Отечества, стоит на его защите. Вы удостоены их за многолетний добросовестный труд, за большой вклад в развитие экономики, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта, в процветание родной республики и всей страны, защиту интересов Отечества во всех сферах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Высоких наград были удостоены руководители предприятий, работники аграрного сектора, образования, экономисты, юристы, деятели культуры и искусства. Одним из самых многочисленных был десант специалистов здравоохранения. Медали «Луки Крымского» были удостоены сразу три медработника, которые провели многомесячные командировки в зоне СВО, помогая местному населению и бойцам. При этом башкирские медики проявляли еще и отвагу при исполнении своих обязанностей. Рискуя своей жизнью, они спасали жизни других. Салават Исламов и Азат Баязитов были удостоены медалей «За храбрость». На передовой к ним поступил боец с неразорвавшимся снарядом в бедре. На место вызвали саперов и военных хирургов, которые извлекли снаряд.

Среди награжденных сегодня и сотрудники телеканала БСТ. Заместитель главного редактора службы новостей Айнур Кабиров и корреспондент Азат Садреев были удостоены звания «Заслуженный работник печати и массовой информации Башкортостана». Они не только освещают главные события в республике, но и выезжают в командировки в зону СВО, где снимают репортажи о подразделениях и бойцах из Башкортостана.