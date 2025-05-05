В Уфе организовали персональный концерт для ветерана ВОВ Исака Рубина

В Уфе прошел персональный концерт у дома ветерана Великой Отечественной войны Исака Рубина. Еще будучи школьником, он был зачислен в музыкальный взвод Севастопольского командного училища зенитной артиллерии, где служил до сентября 1944 года. После войны окончил Уфимское музыкальное училище и факультет лесного хозяйства Башкирского сельскохозяйственного института.