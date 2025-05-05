В Уфе организовали персональный концерт для ветерана ВОВ Исака Рубина

В Уфе прошел персональный концерт у дома ветерана Великой Отечественной войны Исака Рубина. Еще будучи школьником, он был зачислен в музыкальный взвод Севастопольского командного училища зенитной артиллерии, где служил до сентября 1944 года. После войны окончил Уфимское музыкальное училище и факультет лесного хозяйства Башкирского сельскохозяйственного института.
Исак Аронович работал инженером лесного хозяйства, преподавал в музыкальной школе, трудился на различных должностях в башкирском производственном лесопромышленном объединении «Башлеспром». Также был избран ученым секретарем научно-технического общества лесной промышленности БАССР. С 1992 по 2010 год работал в Республиканском детском эколого-биологическом центре.