«Салават Юлаев» сразится с «Локомотивом» в пятом матче серии

Сегодня в Ярославле состоится пятый матч полуфинальной серии плей-офф между уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом». Предыдущая домашняя игра для уфимцев завершилась поражением – 0:3.

Таким образом, на сегодняшний день в серии до четырех побед счет 3:1 в пользу соперника. Подобная ситуация для нашей команды складывалась в матчах против московского «Спартака». Тогда «Салават» сумел одержать три победы подряд и пройти дальше. Для башкирской команды сегодняшнее противостояние решающее. Смотрите прямую трансляцию на телеканале БСТ. Начало в 21:20.