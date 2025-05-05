Жители Башкирии могут получить штраф за жарку шашлыков в лесу

Инспекторы регионального Минлесхоза с начала года выявили почти 200 нарушений в области лесного законодательства и выписали штрафы на четверть миллиона рублей. Представители лесничеств патрулируют природоохранные территории и предупреждают отдыхающих о санкциях за разведение костров на свежем воздухе, незаконной вырубке деревьев и приготовлении шашлыков на открытых мангалах. В регионе до осени действует особый противопожарный режим.

Именно такой портативный навигатор с системой ГЛОНАСС хорошо выручает инспекторов во время ежедневных рейдов по территории лесничества в Стерлитамакском районе. Приходится патрулировать на внедорожнике утром, днём и ночью, проезжая десятки, а то и сотни километров, при встрече с людьми еще раз напоминая им об их ответственности в сохранении природы. Как и приготовление шашлыков на открытом мангале, отмечают лесные инспекторы.

За это полагается ст. 8.32 ч. 3 при особом противопожарном режиме, и для граждан санкция минимальная — 40 тысяч рублей штраф. Для должностных лиц от 60 до 90 тысяч. И уже для юридических лиц — до миллиона рублей. Вячеслав Пирогов, начальник Стерлитамакского межрайонного отдела Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан

Сама территория Стерлитамакского лесничества богата соснами, березами, тополями, дубами, липами и даже кедрами, на которые часто покушаются.

Во время пеших рейдов лесные инспекторы обращают внимание и на то, что не видно нам, обывателям. А именно на замаскированные следы пребывания, оставленные нарушителями в виде помятой от колес транспорта травы, а также пней, которые засыпали землёй. Но и самое главное, они стараются услышать посторонние звуки, к примеру, работающей бензопилы или двигателя автомобиля.

В этом году в лесничестве зафиксировали две незаконные рубки деревьев. Виновных привлекли к административной ответственности. О том, что можно делать в лесу, а что нельзя, инспекторы рассказали стерлитамакцам на базах отдыха.

Было очень интересно, особенно куда мне нужно обращаться, если мои соседи разжигают костёр во дворе. Потому что очень часто бывает, соседи жарят шашлыки либо просто жгут костёр, и, как оказалось, это нужно обращаться в нашу администрацию с жалобой на наших соседей. Природу нужно беречь — это не нонсенс для меня. Я знаю, что надо жарить шашлыки в строго отведенных местах и безопасно. Регина Исмаилова, жительница г. Стерлитамака