Жители Башкирии могут получить штраф за жарку шашлыков в лесу

Инспекторы регионального Минлесхоза с начала года выявили почти 200 нарушений в области лесного законодательства и выписали штрафы на четверть миллиона рублей. Представители лесничеств патрулируют природоохранные территории и предупреждают отдыхающих о санкциях за разведение костров на свежем воздухе, незаконной вырубке деревьев и приготовлении шашлыков на открытых мангалах. В регионе до осени действует особый противопожарный режим.
Именно такой портативный навигатор с системой ГЛОНАСС хорошо выручает инспекторов во время ежедневных рейдов по территории лесничества в Стерлитамакском районе. Приходится патрулировать на внедорожнике утром, днём и ночью, проезжая десятки, а то и сотни километров, при встрече с людьми еще раз напоминая им об их ответственности в сохранении природы. Как и приготовление шашлыков на открытом мангале, отмечают лесные инспекторы.
Сама территория Стерлитамакского лесничества богата соснами, березами, тополями, дубами, липами и даже кедрами, на которые часто покушаются.
Во время пеших рейдов лесные инспекторы обращают внимание и на то, что не видно нам, обывателям. А именно на замаскированные следы пребывания, оставленные нарушителями в виде помятой от колес транспорта травы, а также пней, которые засыпали землёй. Но и самое главное, они стараются услышать посторонние звуки, к примеру, работающей бензопилы или двигателя автомобиля.
В этом году в лесничестве зафиксировали две незаконные рубки деревьев. Виновных привлекли к административной ответственности. О том, что можно делать в лесу, а что нельзя, инспекторы рассказали стерлитамакцам на базах отдыха.
А если уж очень хочется пожарить мясо на свежем воздухе, то людям рекомендуют делать это в закрытых мангалах. Всего же с начала года в Башкортостане выявили 190 нарушений в области лесного законодательства. Инспекторы выписали штрафы на сумму, превышающую четверть миллиона рублей. Особый противопожарный режим в регионе действует до середины октября. За ситуацией в лесу следят и с помощью установленных фотоловушек. В будущем надеются применять и беспилотники для контроля обширной территории Башкортостана.