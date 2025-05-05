В Уфе экс-председателя СНТ «Локомотив» подозревают в мошенничестве

В Уфимском районном суде продолжаются разбирательства по делу 38 владельцев садовых участков СНТ «Локомотив», которых обвинили в неуплате 116 млн рублей. К слову, большая часть владельцев участков — люди преклонного возраста. В январе текущего года пенсионерам пришел счет с баснословной суммой от РЖД, когда компания обнаружила, что к их сетям подключились дачники.