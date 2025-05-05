В Уфе прошел гала-концерт «Салют Победы»

В Уфе завершился масштабный гала-концерт Республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Фестиваль собрал творческие коллективы и исполнителей из районов и городов. На сцене талантливые артисты выступили в разнообразных жанрах народного творчества.

Чтобы затронуть сердца зрителей, 10-летней Веронике нужно было не только понять смысл всей песни, но и прочувствовать ее. Наверное, поэтому это ее самое волнительное и ответственное выступление. Для девочки большая честь участвовать в «Салюте Победы», планирует и на следующий год спеть на этом патриотическом фестивале.

Своих учениц поддерживает педагог хореографической студии Светлана Андреева. Она верит в успех своего коллектива. Звучали мелодии не только в память о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины в Великую Отечественную войну, но и в честь тех, кто сейчас на передовой.

Не случайно в программу включили песню «Прекрасное далеко». Эта композиция — как символ надежды и мечты о мирной жизни. Она олицетворяет стремление к светлому будущему, несмотря на трудности и испытания, с которыми сталкивались люди во время войны.

Одними из ожидаемых стали танцевальные номера, отражающие культуру и традиции Башкортостана. В них гармонично сочетались элементы военной и крестьянской культуры, что делало выступления особенно выразительными. Артисты постарались передать зрителям атмосферу праздника и единства, а также глубину чувств, связанных с историей народа.