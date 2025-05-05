Подготовка к 9 мая и ремонт дорог: итоги оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане почти завершили ремонт мемориалов, памятников и обелисков, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на оперативном совещании Правительства республики. Его участники обсудили не только подготовку к празднованию Дня Победы, но и другие темы.

В республике насчитывается 2 тыс. 381 памятник. Почти полторы тысячи из них власти привели в порядок. Лидеры по числу отремонтированных объектов — Гафурийский, Зианчуринский и Хайбуллинский районы. Основные работы завершат до 9 мая, однако и после праздника благоустройство будет продолжено.

Это праздник, в том числе и ответственная работа. Важно организовать работу так, чтобы жители могли достойно встретить этот день. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Без внимания стараются не оставлять и раненых бойцов в госпиталях. Уникальным в масштабах всей страны стал проект «Первая юрта». Его участники — женщины-волонтеры, которые едут в луганские больницы помогать солдатам. Например, постричь, помыть, накормить. В двухнедельных командировках уже побывали 80 женщин. При этом поток желающих гораздо больше.

На первых позициях республика и по количеству кластеров среднего профессионального образования. Их уже 14, а в 2026-м году будет 27. Эта работа идет в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и позволяет привлекать средства на модернизацию учебных заведений. За последние 3 года в республике капитально отремонтировали корпуса и общежития 38 колледжей, в том числе и приграничных.

Во время совещания Радий Хабиров поручил дорожникам подготовить большой доклад о ремонте и предстоящих работах на трассах республики. Глава Башкортостана также напомнил о грядущей реконструкции моста через реку Уршак на дороге Р-240 возле села Булгаково. Работы начнут 3 июня. Частично мост перекроют на всё лето. Чтобы избежать пробок, жителям следует заранее скорректировать свой график или выбрать обходные пути движения.