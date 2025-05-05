Ушел из жизни экс-мэр Уфы и депутат Госдумы Павел Качкаев

Скоропостижно скончался экс-мэр Уфы, депутат Госдумы Павел Качкаев. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров один из первых сообщил о случившемся в своих социальных сетях, назвав эту новость «неожиданной и очень печальной». Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Павла Рюриковича, подчеркнув его яркую личность, жизнерадостность и любовь горожан.

Трагедия случилась во время отдыха на дачном участке в Уфимском районе. Депутату Госдумы внезапно стало плохо с сердцем. Он был доставлен в больницу села Булгаково, но спасти его так и не удалось.