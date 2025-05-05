В Уфе прошла первая генеральная репетиция парада Победы

В знаменательный день в торжественном прохождении примет участие 31 парадный расчет. Это военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, представители силовых структур федеральных органов исполнительной власти, юнармейцы, кадеты, курсанты, ветераны боевых действий и военной службы.