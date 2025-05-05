В Уфе прошла первая генеральная репетиция парада Победы

В знаменательный день в торжественном прохождении примет участие 31 парадный расчет. Это военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, представители силовых структур федеральных органов исполнительной власти, юнармейцы, кадеты, курсанты, ветераны боевых действий и военной службы.
Среди участников торжественного шествия — порядка 70 участников специальной военной операции — бойцы полка «Башкортостан» и батальона имени Салавата Юлаева. Также сформирован сводный духовой оркестр.
Следующий прогон на проспекте Октября запланирован на 7 мая совместно с механизированной колонной, состоящей из 21 единицы военной ретро-техники времен Великой Отечественной войны.