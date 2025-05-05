102 года памяти: ветеран ВОВ из Башкирии рассказал о своей жизни

В Баймакском районе проживает ветеран Великой Отечественной войны Валентина Потапова. Сейчас женщине 102 года. В далёком 1942-м её призвали на фронт в батальон аэродромного обслуживания.

Скромная, честная и очень добросовестная. Именно так говорят те, кто очень хорошо знает Валентину Потапову. Уроженка Баймака — человек с непростой судьбой. В 1942-м году её, как и многих молодых людей, призвали на защиту Родины, в самый непростой период для нашей страны. Тогда юная девушка попала на службу в батальон аэродромного обслуживания.

Обслуживание там было. Мы иногда ходили по ночам картошку чистить. Там же в основном летчики. Днем ходили в походы, рыли окопы себе. Валентина Потапова, ветеран Великой Отечественной войны

Также женщина охраняла склад боеприпасов, дежурила в штабе телефонисткой. В боевых действиях ей не приходилось участвовать, но ужасы и последствия войны помнит до сих пор.

После окончания курсов радисток Валентину Потапову отправили служить в освобожденную от захватчиков Прибалтику. Новость о Победе она встретила там же, в воинском подразделении. После демобилизации женщина вернулась домой, в родной Баймак. Работала в отделении государственного банка, перед выходом на пенсию трудилась кассиром-бухгалтером на Тубинском руднике.

Уважали, меня на работе всегда уважали. Я не хвалюсь, на работе я была усидчивой. Валентина Потапова, ветеран Великой Отечественной войны

Валентина Георгиевна связала свою судьбу с Михаилом Кирсановичем после войны. Воспитали четырех детей. Женщина богата внуками и правнуками. Сейчас за Валентиной Потаповой ухаживает дочь Елена. Ветеран и по сей день любит читать художественную литературу. Особенно произведения Александра Пушкина, Льва Толстого и Теодора Драйзера.