В «Бессмертном полку» в Уфе примут участие 200 тысяч человек

Четыре дня остается до одного из главных праздников страны. В День Победы тысячи жителей республики планируют пройти с портретами героев Великой Отечественной войны. Ожидается, что только в Уфе в патриотической акции «Бессмертный полк» примет участие около 200 тысяч человек. Колонна начнет формироваться на проспекте Октября от улиц Галле до 50 лет СССР. Маршрут составит 6 километров.