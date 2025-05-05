Уфе завершился хоккейный турнир памяти Вениамина Недошивина

В Уфе определилась команда победителей межрегионального турнира по хоккею. Это традиционный старт, приуроченный памяти Героя Советского Союза Вениамина Недошивина и к 80-летию Дня Победы. Соревнования проходили на протяжении 3-х дней. В этом году участниками турнира стали 6 коллективов. Это хоккеисты 2016 года рождения из Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Нижнекамска, Омска и две команды из Уфы.