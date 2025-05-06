В Башкирии закрывают мост на трассе Уфа-Оренбург

Движение на мосту будут перекрывать частично. Сначала закроют полосы, где сейчас движение в сторону Уфы, а в июле, как первая половина будет готова – закроют часть моста в сторону Стерлитамака. Оставшуюся половину трассы разделят на три полосы. Движение будут регулировать светофоры, а средняя полоса будет реверсивной. Утром две из трех полос будут «работать» на въезд в Уфу, а вечером две полосы будут обеспечивать движение на выезд из города.