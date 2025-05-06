В Башкирии закрывают мост на трассе Уфа-Оренбург

В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург закрывают мост. Участок дороги над рекой Уршак недалеко от Булгаково будет отремонтирован. ИА «Башинформ» обратилось в министерство транспорта и дорожного хозяйства региона, чтобы выяснить, как будет организовано движение транспорта на автодороге.
1. О чем речь?
С 3 июня и до августа на трассе Уфа–Оренбург закрывают на ремонт мост через реку Уршак возле Булгаково. Это вынужденная мера! Мост построили в 1980 году, а последний раз ремонтировали в 2014-м. В 2023 году его обследовали и выяснилось, что мост находится в предаварийном состоянии. Оттягивать ремонт больше нельзя.
2. Почему летом? Там ведь дорога в сады
Изначально работы должны были начать 13 мая, а закончить только в ноябре. На совещании Радий Хабиров поручил пересмотреть график и максимально сократить сроки. В итоге приняли решение, что подрядная организация будет работать круглосуточно в две смены без праздничных и выходных дней и сделает работы, требующие перекрытия, за два месяца, когда по трассе наименьший трафик.
3. Как будет организовано движение?
Движение на мосту будут перекрывать частично. Сначала закроют полосы, где сейчас движение в сторону Уфы, а в июле, как первая половина будет готова – закроют часть моста в сторону Стерлитамака. Оставшуюся половину трассы разделят на три полосы. Движение будут регулировать светофоры, а средняя полоса будет реверсивной. Утром две из трех полос будут «работать» на въезд в Уфу, а вечером две полосы будут обеспечивать движение на выезд из города.
4. Можно ли объехать этот участок?
Да, можно! Получается, ехать дольше, но раз пробок не избежать, объездной путь в каких-то ситуациях сэкономит вам время. Подробная схема объезда в двух направлениях выше.
5. Меры помогут избежать пробок?
Федеральная трасса до Оренбурга – одна из самых оживленных в республике, трафик здесь достигает 44 тысяч автомобилей в сутки, поэтому полностью избежать затруднений движения на мосту не удастся. Пробки будут. С началом работ планируйте свои поездки заранее, особенно в аэропорт и по срочным делам. Власти делают все, чтобы минимизировать последствия, но этот ремонт очень необходим в первую очередь самим автомобилистам. В случае аварии строительство нового моста займет больше времени.