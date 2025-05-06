В Башкирии потушили очаги возгорания сухой травы

Уровень воды снижается во всех реках. В реке Киги в деревне Кондаковка Кигинского района снизился на 24 см, текущий уровень 184 см. На реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района уровень воды снизился на 18 см, на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района — на 16 см, на реке Уфе в районе Шакши города Уфы — на 14 см.