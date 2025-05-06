В Башкирии потушили очаги возгорания сухой травы

В Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают следить за пожароопасной и паводковой ситуациями.
Так, за прошедшие сутки в Кармаскалинском и Краснокамском районах произошло возгорание сухой растительности. Площадь пожара составила 0,1 га. Возгорание было оперативно ликвидировано.
А сообщений о подтоплениях за прошедшие сутки не поступало. На контроле находится одна ситуация с переливом дороги в Уфе.
Уровень воды снижается во всех реках. В реке Киги в деревне Кондаковка Кигинского района снизился на 24 см, текущий уровень 184 см. На реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района уровень воды снизился на 18 см, на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района — на 16 см, на реке Уфе в районе Шакши города Уфы — на 14 см.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.