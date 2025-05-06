В Башкирии нашли двух утонувших рыбаков

В Башкирии произошло два несчастных случая на воде. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Так, 5 мая на реке Миасс около деревни Сулейманово Учалинского района спасатели извлекли из воды тело 55-летнего мужчины. Его брат рассказал, что он отправился на рыбалку с лодки, но так и не вернулся. Вскоре рядом с берегом обнаружили перевернутую лодку и тело рыбака.