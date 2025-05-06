В Башкирии за сутки произошло два смертельных пожара

В Башкирии за сутки в двух пожарах погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Так, в жилом доме села Новонагаево Краснокамского района сгорели полы и оконная рама на кухне. В одной из комнат обнаружили тело 59-летнего мужчины. Известно, что пожарная служба не вызывалась, обстоятельства происшествия выясняет дознаватель.

Второй пожар случился в деревне Калуево Учалинского района. Вечером вспыхнул бревенчатый сарай, баня, дом и хозпостройки. В ходе тушения сарая огнеборцы нашли погибшего мужчину. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.