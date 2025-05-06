ХК «Салават Юлаев» вернулся в Уфу после завершения сезона

В Уфу после завершения сезона вернулись хоккеисты и тренеры уфимского «Салавата Юлаева». Башкирская команда стала бронзовым призером чемпионата КХЛ. Уфимцы уступили в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» 2:4 и 1:4 в серии. Самолет с командой на борту приземлился в столице Башкортостана около четырех утра.
Несмотря на поздний час, в аэропорту команду встретили болельщики. Поклонники юлаевцев традиционно считаются одними из лучших в КХЛ. Хоккеисты признаются: именно поддержка со стороны верных фанатов придавала силы и энергию в особенно трудные моменты.
Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров, приехавший на игру в Ярославль поддержать команду, поблагодарил хоккеистов «Салавата Юлаева» за сезон в раздевалке после матча. Также руководитель региона предложил Виктору Козлову продолжить работу с команду и в следующем сезоне.