ХК «Салават Юлаев» вернулся в Уфу после завершения сезона

Огромное спасибо вам. Вы поддерживали нас в моментах, когда мы сами понимали, что очень трудно будет. Два раза седьмой матч был у нас дома. Для меня это был улет – играть перед нашими болельщиками.

Александр Хмелевский, нападающий ХК «Салават Юлаев»