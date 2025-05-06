ХК «Салават Юлаев» вернулся в Уфу после завершения сезона

В Уфу после завершения сезона вернулись хоккеисты и тренеры уфимского «Салавата Юлаева». Башкирская команда стала бронзовым призером чемпионата КХЛ. Уфимцы уступили в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» 2:4 и 1:4 в серии. Самолет с командой на борту приземлился в столице Башкортостана около четырех утра.

Смешанные на самом деле чувства. Хотелось привезти эту серию в Уфу, еще постараться здесь зацепиться. Но это уже в истории, не вернешь. Сезон был неплохой, даже хороший. Набрались опыта.

Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»

Несмотря на поздний час, в аэропорту команду встретили болельщики. Поклонники юлаевцев традиционно считаются одними из лучших в КХЛ. Хоккеисты признаются: именно поддержка со стороны верных фанатов придавала силы и энергию в особенно трудные моменты.

Фото №1 - ХК «Салават Юлаев» вернулся в Уфу после завершения сезона

Огромное спасибо вам. Вы поддерживали нас в моментах, когда мы сами понимали, что очень трудно будет. Два раза седьмой матч был у нас дома. Для меня это был улет – играть перед нашими болельщиками.

Александр Хмелевский, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров, приехавший на игру в Ярославль поддержать команду, поблагодарил хоккеистов «Салавата Юлаева» за сезон в раздевалке после матча. Также руководитель региона предложил Виктору Козлову продолжить работу с команду и в следующем сезоне.

Сегодняшняя игра против «Локомотива» была тяжелой. Но ребята дали бой и показали себя настоящими мужиками. Поздравляю ребят с бронзовыми медалями. Уверен, впереди у нас много побед.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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